Sky - Milan, Tadic ha detto sì ai rossoneri ma l'Ajax non vorrebbe cedere il suo capitano

Intervenuto ai microfoni di Sport, Alessandro Sugoni ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Tadic e il Milan. Queste le sue parole: "Tadic è un obiettivo concreto del Milan. Il giocatore ha detto sì, accetterebbe volentieri il Milan, ma è l’Ajax che non vuole dare via il suo capitano. Starà quindi al giocatore nel caso forzare la mano con il club per farsi cedere e sfruttare questa occasione di venire al Milan.”