Sky - Pellegrino in uscita: ecco quale club è in vantaggio

Secondo Gianluca Di Marzio, che è intervenuto a Calciomercato - L'Originale nella serata odierna, per la cessione di Marco Pellegrino ci sono tanti pretendenti. Il difensore rossonero è finito sul taccuino della Sampdoria, del Verona (che sembrava in vantaggio per averlo in prestito) e della Salernitana, che negli ultimi aggiornamenti sembra il club in vantaggio.

Il giocatore, che questa sera era a cena in centro a Milano, avrebbe scelto Salerno come destinazione preferita, ma nulla è ancora deciso: manca l'ok di Walter Sabatini per concludere l'operazione.