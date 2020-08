Sky Sports Uk - Godfrey, non solo Milan: anche il Leverkusen sul difensore del Norwich

Tra i profili seguiti dal Milan per la difesa, in vista della prossima stagione, figura anche il nome di Ben Godfrey. Il giovane centrale del Norwich, nonostante la retrocessione dei canarini, si è distinto tra i profili più interessanti del campionato inglese. Secondo quanto riportato da Sky Sports Uk, sul giocatore non ci sarebbe solo l'interesse del Milan ma anche quello del Bayer Leverkusen.