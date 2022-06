Sportitalia - Milan, alla ricerca di soluzioni tra difesa e trequarti

Fonte: Gianluigi Longari per Tuttomercatoweb.com

Dopo avere accolto Origi per il reparto avanzato, il Milan continua a lavorare per portare avanti la sua sessione di calciomercato. I rossoneri devono trovare una soluzione per il reparto arretrato, ed oltre ai nomi che già erano stati seguiti a gennaio come Diallo e Thiaw, potrebbe tornare attuale il profilo di Acerbi che resta sempre in uscita dalla Lazio. Per il reparto avanzato, tra le idee più stuzzicanti c’è certamente quella di Ziyech che potrebbe partire dal Chelsea e per il quale si lavora ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Per la trequarti, il primo nome della lista è sempre quello di Charles De Ketelaere, un profilo su cui il Milan non ha mai smesso di lavorare dalla scorsa estate e che dopo essere stato visionato nell’arco di tutta la stagione passata ha convinto totalmente l’attività di scouting rossonera.