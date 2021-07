Sportitalia - Milan, Capanni va alla Ternana: la formula dell'operazione

Stando a quanto riportato da Luca Cilli, giornalista di Sportitalia, la Ternana ha chiuso l'operazione per il giovane Gabriele Capanni del Milan. L'affare si è sbloccato questo pomeriggio dopo l'incontro in sede tra il DS degli umbri Luca Leone e Frederic Massara. Dopo l'ultima stagione in prestito al Cesena l'esterno classe 2000 giocherà con i rossoverdi, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore dei rossoneri che non vogliono perdere il controllo sul giocatore.