Sportitalia - Pedullà: "Milan, possibili incontri di mercato prima delle Coppe"

In attesa della trasmissione di calciomercato su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così delle trattative rossonere: "Vediamo cosa accadrà al Milan nei prossimi giorni, potrà muoversi solo in prestito con diritto di riscatto. Nonostante uno stillicidio di nomi accostati al Diavolo, alcuni anche non reali, solo con un tesoretto importante il Milan potrebbe fare mercato in entrata con acquisti del cartellino. La situazione al momento è bloccata, con Lucas Paquetá grande colpo ma ora non si può più sforare per i limiti del Fair Play Finanziario. Probabilmente ci saranno nuovi incontri di mercato prima di Coppa Italia e Supercoppa".