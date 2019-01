Sportitalia - Piatek, sarà prestito oneroso a 8/9 mln più 30 mln dilazionati

L’esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, ha parlato delle mosse del Milan per arrivare a Piatek: “Il Milan non ha mai aperto completamente alla cessione di Calhanoglu. Il milan si presenterà domani con prestito oneroso da 8/9 milioni, il Genoa vuole l’obbligo ma sa che tenere Piatek è complicato, anche perché poi dovrebbe aumentargli l’ingaggio. Non c’è partita, dopo che è stato cercato il Milan. Il Milan proporrà una base di 8/9 milioni per il prestito, più 30 milioni dilazionati, anche in tre trance, ma il Genoa vuole garanzie sui pagamenti. Se adesso il Milan non prende Piatek, poi la situazione diventa complicata. Come retroscena, domani sarà il giorno di un incontro tra Perinetti e Leonardo. Se tutto dovesse andare come le società sperano, dovrebbero poi chiudere con Preziosi”.