SportMediaset - Calhanoglu, non si registrano passi in avanti sul suo rinnovo

In merito al futuro di Hakan Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021, SportMediaset riferisce che non si registrano passi in avanti sul suo rinnovo: il suo agente chiede un aumento di ingaggio per il suo assistito dagli attuali 2,5 milioni di euro a 6,5 milioni, mentre il club di via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre ai 5 milioni a stagione, bonus compresi. Al turco non mancano comunque offerte: oltre al Manchester United, anche il Napoli, su suggerimento di Gattuso, ha messo nel mirino il numero 10 rossonero. La volontà di Calhanoglu resta quella di rimanere al Milan.