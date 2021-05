SportMediaset - Calhanoglu verso l'addio: maxi offerta dal Qatar, il Milan non alzerà la sua proposta da 4 mln

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan rischia seriamente di perdere Hakan Calhanoglu a zero al termine di questa stagione. Il turco sta riflettendo sulla maxi offerta che gli è arrivata dal Qatar e precisamente dal Al-Duhail, ex squadra di Mario Mandzukic, il quale ha messo sul piatto 32 milioni di euro così suddivisi: 8 milioni alla firma più otto milioni a stagione per tre anni. Il Milan, dal canto suo, non ha invece nessuna intenzione di modificare la sua proposta da 4 milioni di euro a stagione.