Sportmediaset - Jovic, il Milan non molla: la carta giusta potrebbe essere Leão

Nel corso dell'edizione odierna di Sportmediaset, il telegiornale sportivo ha parlato di Luka Jovic e dei contatti rossoneri per l'attaccante serbo. Questo il contenuto del servizio: "Jovic è in uscita dal Real Madrid. Il Milan lo aveva già chiesto in prestito nella sessione invernale del calciomercato. Va detto che France Football lo da vicinissimo al Monaco ma il Milan resta vigile sul giocatore e potrebbe avere la carta giusta per convincere il Real Madrid ovvero Leao, un giocatore che interesse alle Merengues"