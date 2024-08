SportMediaset - Milan, De Rossi pensa a Calabria: può essere la contropartita per Abraham

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno sul mercato del Milan, Emerson Royal è sempre più vicino ai rossoneri: la quadra con il Tottenham è stata trovata a 15 milioni di euro più tre di bonus. Si stanno limando gli ultimi dettagli. Il brasiliano, che attualmente si trova in Corea in tournée con gli Spurs, potrebbe sbarcare in Italia nel week end per le visite mediche e la firma sul contratto.

Arrivano novità importanti sul fronte Youssouf Fofana: il Monaco ha preso un altro centrocampista, cioè Camara dal Metz, e inoltre il Milan avrebbe deciso di alzare la sua offerta al club monegasco, arrivando a mettere sul piatto 20 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita.

Infine, Fonseca vuole un altro attaccante e ha chiesto Tammy Abraham che è in uscita dalla Roma. Il Milan vorrebbe prenderlo inserendo una contropartita tecnica nell'affare: si è parlato in queste settimane per esempio di Okafor, Origi e Jovic, ma l'ultima idea, su richiesta di De Rossi, è Davide Calabria, chiuso in rossonero dal possibile arrivo di Emerson Royal.