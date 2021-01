SportMediaset - Milan, i rossoneri faranno un ultimo tentativo per Junior Firpo del Barcellona

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, il mercato di gennaio del Milan non è ancora finito visto che i rossoneri stanno cercando un vice-Theo Hernandez. Prima di andare eventualmente su altri obiettivi, il club di via Aldo Rossi farà nelle prossime ore un ultimo tentativo per Junior Firpo: l'accordo con il Barcellona per un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni di euro c'è già, mentre va ancora convinto il terzino a sbarcare in rossonero per fare l'alternativa a Hernandez. Il Milan si aspetta una risposta al massimo in 48 ore.