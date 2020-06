SportMediaset - Milan, mercato in uscita: Biglia tornerà in Argentina, Bonaventura vicino al Torino

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan in vista della prossima stagione, ma ci sono già alcuni giocatori rossoneri che sono destinati a lasciare il club di via Aldo Rossi questa estate: come riferisce SportMediaset su Italia Uno, tra questi ci sono per esempio Lucas Biglia, che dovrebbe tornare a giocare in Argentina, e Giacomo Bonaventura, il quale è invece sempre più vicino al Torino.