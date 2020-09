SportMediaset - Milan, muro totale della Fiorentina per Milenkovic. Idea Nastasic per i rossoneri

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, viste le enormi difficoltà per arrivare a Nikola Milenkovic (muro totale della Fiorentina), il Milan ha spostato le sue attenzioni su Matija Nastasic, difensore centrale dello Schalke 04. Si tratta di un'idea nata da Fali Ramadani, agente dei due giocatori serbi. Il club di via Aldo Rossi punta a riportarlo in Italia (ha giocato la stagione 2011-2012 nella Fiorentina) in prestito con diritto di riscatto.