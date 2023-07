SportMediaset - Milan-Musah: offerta salita a 18 milioni, si può chiudere in 48 ore

vedi letture

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, sono ore molto calde per il possibile trasferimento di Yunus Musah al Milan. I rossoneri hanno presentato una nuova offerta ufficiale: la proposta milanista è salita a 18 milioni di euro. Il Valencia ha preso tempo, probabilmente si aspetta l'inserimento di un paio di milione di bonus per arrivare a quota 20 milioni. La trattativa potrebbe chiudersi entro 48 ore, così che il giocatore possa salire sull'aereo che venerdì porterà il Milan di Pioli negli USA per la tournée americana.