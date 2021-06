SportMediaset - Milan, nuovi contatti con il Brescia per Tonali: Colombo può essere la carta per sbloccare la trattativa

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, anche questa mattina ci sono stati dei contatti tra il Milan e il Brescia per Sandro Tonali: la carta per sbloccare la trattativa potrebbe essere Lorenzo Colombo, giovane attaccante milanista che ha giocato l'ultima stagione in prestito alla Cremonese. Il club rossonero però non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, ma eventualmente solo a titolo temporaneo.