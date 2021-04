SportMediaset - Milan, Pioli e Ibra stravedono per Vlahovic. Leao nella trattativa?

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan cercherà un nuovo centravanti durante il mercato estivo. I nomi sono diversi, ma va detto che l'affondo decisivo avverrà solo quando i rossoneri saranno certi di avere raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League. Tra gli obiettivi c'è Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza con il Torino nel 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare. Per il Gallo, che piace anche alla Roma per il dopo-Dzeko, il Diavolo è disposto ad investire al massimo 20 milioni di euro. L'identikit perfetto per il club di via Aldo Rossi è però Dusan Vlahovic, 21enne attaccante della Fiorentina per cui stravedono sia Pioli che Ibrahimovic. I viola chiedono almeno 40 milioni di euro, ma attenzione a Leao che stuzzica parecchio la società di Commisso e per questo potrebbe essere inserito nella trattativa.