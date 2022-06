SportMediaset - Milan-Renato Sanches: la trattativa non è ancora tramontata

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, l'interesse del PSG per Renato Sanches è concreto, ma la pista che potrebbe portare il centrocampista del Lille al Milan resta viva. I rossoneri non sono ancora usciti di scena, la trattativa non è ancora tramontata, anche perchè il portoghese ha dato la sua paola al club di via Aldo Rossi.