Standard.Uk - Tottenham, chiesti 25 milioni di sterline per Aurier: il Milan prova ad abbassare la richiesta

Tra i profili seguiti dal Milan per rinforzare la difesa, in vista della prossima stagione, figura il nome di Serge Aurier. Il laterale destro in fotza agli Spurs, da diversi giorni, è accostato con insistenza ai rossoneri che lo hanno individuato come il titolare della fascia destra. Secondo quanto riporta Standard Uk, il Tottenham avrebbe fissato il prezzo per l'ivoriano sulla base di 25 milioni di sterline. Una cifra importante che, sempre secondo il quotidiano britannico, il Milan proverà ad abbassare.