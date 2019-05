Nuovo nome in orbita Milan, secondo l'edizione odierna del Sun. Il tabloid britannico scrive che, nelle prossime settimane, l'Arsenal metterà sul mercato Henrikh Mkhitaryan, per esaudire la volontà di permanenza ai Gunners di Mesut Özil. Il trequartista armeno, assistito da Mino Raiola, piace al Milan che potrebbe inserire una pedina di qualità a prezzo ridotto in rosa.