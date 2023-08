Taremi-Milan, Marchetti: "Notte di trattative. E' una corsa contro il tempo"

vedi letture

La notte, si dice, porta consiglio. Chissà che non lo porti al Porto (e scusate il gioco di parole) per accettare definitivamente l’offerta del Milan per Taremi che al momento non ha il via libera. I rossoneri avevano fatto salire l’offerta a 15 milioni di euro, si stava ragionando sui bonus e sulla composizione dopo aver trattato sulle modalità di pagamento.

Ma il Porto - almeno fino a tarda sera - non ha risposto. E ormai è diventata una corsa contro il tempo, vista l’imminente chiusura del mercato, la partita (e la trasferta) di Roma e gli aspetti burocratici di un trasferimento internazionale (senza contare le visite mediche). E in attesa delle decisioni del Porto c’è anche il Monza, che aspetta che si liberi Colombo.