Telegraph - Lingard a scadenza, sull'Inglese forte interesse anche del Milan

MilanNews.it

© foto di imago sportfotodienst

Stando a quanto riportato da “The Telegraph” Jesse Lingard, in scadenza di contratto con il Manchester United, è al centro di una vera e propria battaglia di calciomercato. Secondo il portale inglese sono fortemente interessate al giocatore Milan, Juventus e Newcastle.

Un trasferimento a zero in Italia è un’opzione da tenere seriamente in considerazione, con Milan e Juve in competizione per arrivare all’Inglese, ma il Newcastle rimane davvero forte sul classe 1992 dopo averci provato già in inverno.

Secondo il Telegraph le trattative con due club, che però non vengono nominati, sono in stato avanzato, con Lingard che spera che la prossima avventura calcistica lo riporti al top e lo faccia rientrare nel giro della Nazionale. Infine fonti vicine al giocatore assicurano di come ogni eventuale tentativo di convincimento da parte di ten Hag per un’eventuale permanenza allo United sarebbe solo tempo perso.