The Guardian - Ramsey seguirà Gazidis e si trasferirà al Milan

Il nome di Aaron Ramsey continua ad essere accostato al Milan. Questa volta è The Guardian che sottolinea come il centrocampista gallese si trasferirà in rossonero seguendo Ivan Gazidis. Ricordiamo che il classe 1990 è in scadenza di contratto il prossimo giugno. Discorso diverso per Arsene Wenger che, secondo il quotidiano britannico, non dovrebbe diventare manager rossonero in sostituzione di Rino Gattuso.