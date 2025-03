Theo-Milan, sarà addio: alla finestra due big di Premier League

Tra Theo Hernandez ed il Milan è finita. Al termine della stagione le parti con ogni probabilità si separeranno, complice anche lo stallo per il rinnovo del contratto del francese in scadenza a giugno 2026. Da qui ai prossimi mesi le cose potranno ovviamente anche cambiare, ma l'impressione è che oramai la strada sia stata tracciata.

Il Milan è pronto a fare a meno di Theo Hernandez, e l'ha dimostrato accettando lo scorso gennaio l'offerta da poco meno di 50 milioni di euro che gli venne presentata dal Como. In quel caso fu il giocatore però a rifiutare, convinto di poter continuare a giocare in Champions League ed a alti livelli. In estate dovrà però portare un'offerta che soddisfi il Diavolo, ma il problema non dovrebbe esistere dato che le pretendenti ci sono.

A confermarlo questa mattina anche Il QS, che parla di Chelsea e Manchester United come le principali pretendenti a Theo Hernandez, dopo che il Bayern Monaco si è autoescluso dalla corsa avendo rinnovato Alphonso Davies.