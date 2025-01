TMW - Calabria, la Supercoppa non cambia lo scenario: addio al Milan a giugno (non a gennaio)

Due giorni fa, nella notta di Riyad, Davide Calabria ha alzato al cielo l'ottava Supercoppa Italiana della storia del Milan. Dopo aver battuto la Juventus in semifinale i rossoneri hanno avuto la meglio anche dell'Inter e in quella partita c'è stato anche il contributo del capitano, entrato nella ripresa al posto di Emerson Royal.

"L'avevo già vinta la Supercoppa, ma alzarla è qualcosa in più. E' il mio sogno fin da bambino, farlo con questa maglia è qualcosa di eccezionale e incredibile. Cosa ha di diverso rispetto alla vittoria in campionato? Sono state entrambe bellissime vittorie in realtà, questa però è diversa anche perché sul 2-0 non era scontato... Abbiamo messo tutto il nostro cuore in campo, in realtà eravamo sicuri di poter fare una grande partita e lo abbiamo fatto", ha detto Calabria appena rientrato in Italia.

Ma la gioia per un trofeo appena conquistato non cambia al momento lo scenario in merito al suo futuro. Calabria infatti è in scadenza di contratto e col Milan non è mai stato nemmeno accennato fino a questo momento un discorso relativo al rinnovo del contratto. Il terzino classe '96 dovrebbe andar via alla naturale scadenza del contratto. Non prima: per gennaio, nonostante qualche interessamento, Calabria non è sul mercato.