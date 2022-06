TMW - Gabbia, ipotesi prestito per avere più spazio. Samp interessata

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il mercato deve ancora ufficialmente iniziare, ma il Milan sta già cercando di ritoccare la rosa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, non mancano gli interessamenti per Matteo Gabbia, difensore classe ‘99 che in questa stagione ha totalizzato 10 presenze ed ha vinto lo scudetto con i rossoneri. In Serie A si è mossa soprattutto la Sampdoria, con Giampaolo che si è esposto in prima persona avendo già lavorato a Milano con l’ex Lucchese. La volontà del calciatore è quella di andare a fare un’esperienza dove può ritagliarsi maggiore spazio e con Giampaolo ha un buon rapporto: i club sono al lavoro per trovare l’accordo sulla formula, possibile un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del Milan.