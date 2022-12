TMW - Guastadisegno: "Enzo disse subito sì, ma il Milan aveva bisogno solo di un altro po' di tempo per formulare la proposta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Guastadisegno, procuratore che fece da intermediario per l'Italia nelle trattativa tra Enzo Fernandez e i club italiani, si è così espresso in esclusiva a TMW sul possibile passaggio al Milan: "I contatti col Milan iniziano a marzo e a maggio Geoffrey Moncada è in Argentina per parlare col giocatore e vederlo giocare dal vivo. Lui avrebbe accettato di corsa, voleva l'Italia e disse subito sì alla possibilità di trasferirsi in rossonero. Si è concretamente mossa anche la Fiorentina che però - proprio come i rossoneri - non ha presentato offerte. "E alla fine è andato in Portogallo, ma sono convinto che se il Benfica avesse aspettato ancora un po' dall'Italia l'offerta sarebbe arrivata, soprattutto dal Milan che ha mostrato un grande interesse e probabilmente aveva bisogno solo di un altro po' di tempo per formulare la sua proposta. E' stato davvero vicino, è stato davvero un peccato..."

Nel periodo a cui fa riferimento Guastadisegno, il Club rossonero era impegnato con il cambio di proprietà.