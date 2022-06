TMW - Il Milan e Gabbia, futuro delineato: via in prestito dopo l'arrivo di un centrale. Samp in pole

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan nelle ultime ore ha chiarito a Matteo Gabbia, centrale di difesa classe '99, le sue idee in merito al futuro del calciatore. Il club rossonero è disposto a lasciarlo partire in prestito, ma solo dopo l'acquisto di un altro centrale di difesa da affiancare a Tomori, Kalulu e Kjaer. Il giocatore il prossimo anno vuole giocare con continuità e, in questo senso, la Sampdoria è pronta ad accontentarlo: per mister Giampaolo, è lui la prima scelta per il dopo Yoshida.