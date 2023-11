TMW - Milan, Chaka Traoré può andare via in prestito a gennaio: sondaggio dell'Udinese

vedi letture

Chaka Traore sembrava un predestinato. Nell'aprile del 2021, a sedici anni compiuti da pochi mesi, era entrato in campo in Serie A, con la maglietta del Parma, collezionando addirittura tre presenze. Certo, i ducali non potevano minimamente arrivare alla salvezza, a conclusione di una stagione davvero orribile che era finita con solamente tre vittorie in trentotto partite. Traore però dava risposte buone, giocava già in Primavera, incantando con gol e assist. Insomma, l'inizio di un qualcosa.

Poi però è passato dal Parma al Milan. Se sulla carta è un enorme avanzamento di carriera, nei fatti Traore è rimasto intrappolato in Primavera. È vero che è considerato come un possibile talento futuro, però fra un mese compie 19 anni e le sue uniche presenze sono quelle di due anni e mezzo fa. Ora sta giocando solo in Youth League, anche se è probabilmente uno dei migliori: è però fuoriquota e quindi la scelta sarà quella di cederlo in prestito a gennaio. Ha rinnovato poco tempo fa fino al 2028 e l'Udinese è molto interessata a lui, visto che ha fatto un sondaggio nelle scorse settimane. Da capire, quindi, quale sarà il futuro di un talento che è in rampa di lancio.

Stefano Pioli, a metà ottobre, aveva spiegato come fosse nel mirino da parte della prima squadra rossonera. "Traorè lo seguiamo con interesse, come gli altri giocatori della Primavera". Leao, invece, ne ha parlato così nelle scorse settimane. "Sarà il futuro del Milan: mi piace davvero tanto". Il tecnico della Primavera, Ignazio Abate, gli ha già dato la sua consacrazione. "Chaka Traore può arrivare in Serie A? Ha qualità oltre la media e gradi doti fisiche. Può fare 20 gol all’anno ma deve trovare continuità".