TMW - Milan, Giampaolo ispira il mercato: Torreira l’idea che stuzzica

I pupilli di Giampaolo sono le idee di mercato del Milan. In maniera più che lecita i rossoneri stanno ispirando le loro manovre attraverso le convinzioni ed i consigli dell’allenatore scelto per il nuovo progetto. Non è un caso che le tracce segnate dalla dirigenza seguano le indicazioni del tecnico liberato dalla Samp ed in attesa di essere ufficializzato da via Aldo Rossi. A partire da Andersen, per distacco il profilo più interessante nel rapporto età/rendimento del nostro campionato per il ruolo che ricopre, passando per Torreira e Praet. Un’idea di calcio tutt’altro che monocorde, legata alla qualità oltre che al sacrificio e che per i dettami tattici di Giampaolo necessita di interpreti già ben instradati. Per questo motivo Maldini, Boban e Massara stanno lavorando per far trovare pronto al nuovo tecnico un materiale umano che soddisfi le sue esigenze e che possa permettergli di valorizzare al meglio le qualità tattiche che gli sono universalmente riconosciute. Una grande occasione che Giampaolo vorrebbe giocarsi con i suoi ammiragli preferiti.