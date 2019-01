TMW - Milan, non solo Piatek: col Genoa si riapre il discorso Bertolacci

Il Genoa potrebbe riabbracciare Andrea Bertolacci. Al centro dei discorsi degli ultimi giorni tra Milan e Genoa, infatti, non c'è solo Krzysztof Piątek, ma anche il centrocampista, che potrebbe tornare in Liguria nell'ambito dell'operazione che porterebbe il bomber polacco a vestire la maglia rossonera, in sostituzione di Gonzalo Higuain.