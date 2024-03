TMW - Milan, occhi su Dorgu del Lecce. Piace anche al B.Leverkusen

vedi letture

Il Milan ha seguito attentamente l'evoluzione di Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce, negli scorsi mesi, riporta tuttomercatoweb.com Il danese è considerato come uno dei migliori giovani della Serie A e per questo i rossoneri lo hanno visionato almeno due volte nelle ultime settimane. La sua stagione è più che discreta, tanto da essere finito nel mirino della Nazionale per gli Europei in Germania. Un ruolo che, in questo momento, ha solo giocatori adattati come Maehle, di piede destro ma che viene utilizzato a sinistra.

Dorgu però ha una valutazione che è difficile da inquadrare esattamente. Molto dipenderà da due fattori: il primo è l'eventuale permanenza in Serie A del Lecce, che sembrava scontata per un lungo periodo della stagione e che ora è in pericolo, soprattutto considerando gli ultimi mesi: la vittoria con la Salernitana ha dato una discreta boccata d'ossigeno agli uomini di D'Aversa che ora sono a più quattro dal Sassuolo, terzultimo, sebbene alle prossime due ci siano le sfide contro Roma e Milan. Il secondo è, come già detto poc'anzi, la convocazione agli Europei con la Danimarca che potrebbe far lievitare il prezzo.

Negli scorsi mesi Dorgu è stato accostato anche a club tedeschi e inglesi, mentre la Juventus non ha ancora mosso un passo. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso lo ha visionato, soprattutto se Grimaldo dovesse partire a suon di milioni dopo i tanti gol di questa stagione.