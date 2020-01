TMW - Milan-Suso: previsto un confronto tra l'entourage e la società tra domani e giovedì

Giorni caldi per il futuro di Suso, finito in panchina nell'ultima sfida giocata dal Milan a Cagliari. Dopo il contatto con la Roma, che contemporaneamente tratta anche Politano per sostituire l'infortunato Zaniolo, il Milan è al lavoro per trovare una sistemazione all'esterno offensivo spagnolo, che ha mercato anche in Liga. Tra domani e giovedì è previsto un confronto tra l'entourage del calciatore e il Milan per fare il punto della situazione. Un confronto necessario perché col passare dei giorni l'intenzione del club rossonero appare sempre più chiara: Suso non è più indispensabile.