TMW RADIO - Marchetti: "Isco-Milan? C'è distanza per ora, serve tempo"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, durante il suo consueto editoriale del martedì mattina su TMW Radio, ha commentato così le voci su Isco al Milan: "Ci vuole tempo e pazienza per questi giocatori. C'è un'esigenza tecnica nella rosa di Pioli, è chiaro che senza Çalhanoğlu manca uno sulla trequarti. Ha tante idee la società, sa che non può sbagliare. Può essere un obiettivo ma Isco in questo momento è più lontano di quanto crediamo, le cifre dell'operazioni sono molto elevate".