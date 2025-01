Tomori in orbita Juve, principio di accordo tra i 25/30 milioni totali al Milan. Per chiudere l'affare sarà decisiva la decisione del giocatore

Sembrerebbe entrare sempre più nel vivo la trattativa tra Tomori e la Juventus, argomento piccante di questi ultimi giorni di mercato. Il centrale inglese, che con il Milan ha vinto un campionato e una Supercoppa potrebbe lasciare presto Milano per accasarsi alla Juventus.

Come riportato dal collega Luca Bianchin, in giornata ci sarà Incontro tra Milan e Tomori, con il club rossonero e la Juve che hanno già un principio di accordo: 25 milioni tra prestito e riscatto, più bonus per avvicinarsi a 30. Per chiudere, decisive le ultime valutazioni e la decisione di Fikayo. Non è previsto invece il riscatto di Kalulu.

