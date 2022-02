Torino, per Belotti ancora tutte le piste aperte: in Italia restano alla finestra Milan e Napoli

Il futuro di Andrea Belotti resta fortemente incerto, col contratto in scadenza a giugno e i diversi no alle proposte di rinnovo arrivate dal Torino. Per il Corriere dello Sport tuttavia nessuna strada è da escludere, neanche quella della permanenza. Intanto però sono diversi i club che stanno valutando la situazione del Gallo e pensando all'offerta decisiva in vista di giugno: in Italia soprattutto Milan e Napoli, mentre dall'estero resta viva la pista Toronto che punta alla doppietta azzurra dopo Lorenzo Insigne.