Tuttosport - Fiorentina, Vlahovic ancora incedibile sotto i 60 milioni di euro

Secondo quanto riferito da TuttoSport, la Fiorentina continua a sparare alto per Dusan Vlahovic. Per il presidente Rocco Commisso, l'attaccante serbo è al centro del progetto viola e potrebbe partire soltanto nel caso in cui arrivasse un'offerta pari o superiore ai 60 milioni di euro. Sulle tracce del giovane centravanti rimangono tanti club europei, tra cui anche la Juventus ed il Milan. I rossoneri però rimangono più defilati visti i costi dell'operazione, nonostante Paolo Maldini stia ancora lavorando per arrivare ad una giovane punta.