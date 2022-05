Tuttosport - Futuro Romagnoli: l'offerta della Lazio è più bassa di quella del Milan per il rinnovo

MilanNews.it

Il contratto di Alessio Romagnoli con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e per il momento non ci sono certezze sul suo futuro. Sembrava certo il suo passaggio alla Lazio a costo zero, ma ora questa pista si sarebbe un po' raffreddata: come spiega Tuttosport, infatti, l'offerta dei biancocelesti sarebbe inferiore a quella di rinnovo dei rossoneri (2,8 milioni di euro più bonus) e per questo il giocatore è tornato a valutare la possibilità di prolungare con il club di via Aldo Rossi.