Tuttosport - Il Milan non molla Anselmino per la difesa. Ma che concorrenza...

Durante il prossimo mercato estivo, il Milan prenderà anche un difensore centrale, con Alessandro Buongiorno che resta il grande sogno del club rossonero. Ma in via Aldo Rossi sperano di riuscire a fare anche un colpo in prospettiva in quella zona di campo: i dirigenti milanisti non mollano infatti la presa per Aaron Anselmino, difensore centrale classe 2005 del Boca Juniors che viene considerato in Argentina il miglior difensore della nuova generazione.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che però aggiunge che su di lui non c'è solo il Milan, ma anche diversi club europei come Benfica, Everton e soprattutto Manchester United. Anselmino ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro.