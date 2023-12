Tuttosport: "Krunic può salutare, il Milan pensa a Traoré. C'è anche il Napoli"

L'avventura di Rade Krunic con il Milan è da considerare ai titoli di coda, anche se per chiudere definitivamente la storia in rossonero serve che dalle parti di Via Aldo Rossi arrivi un'offerta concreta per il cartellino dell'ex Empoli. Se l'ex Empoli dovesse fare le valigie a gennaio, allora il Diavolo valuterebbe un altro innesto in mediana: Tuttosport avanza la candidatura di Hamed Traoré, ex centrocampista del Sassuolo ora in forza al Bournemouth, sul quale ci sono anche altri club italiani come il Napoli.

In caso di partenza di Krunic, il Milan sarà costretto a tornare sul mercato visto che Stefano Pioli dovrà già fare a meno per diversi mesi di Tommaso Pobega. A questa si aggiunge anche l'assenza per tutto il mese di gennaio di Ismael Bennacer, che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Algeria.