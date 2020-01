Tuttosport - Milan, ancora nessuna offerta concreta per Suso

Ieri contro l'Udinese, Suso è rimasto in panchina per 90'. La sua avventura in maglia rossonera è ormai arrivata ai titoli di coda, ma per ora in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte concrete per il numero 8 del Milan: come riporta Tuttosport, lo spagnolo piace in Spagna a Siviglia e Valencia, mentre in Italia potrebbe presto riaprirsi l'ipotesi di scambio con Under, anche se per ora la Roma sembra optare per altre opzioni.