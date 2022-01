Tuttosport - Milan, Botman resta il primo obiettivo anche per l'estate. Bremer l'alternativa

Sven Botman resta il primo nome della lista del Milan per rinforzare la difesa anche in vista della prossima stagione: i rossoneri ci hanno provato in ogni modo a prenderlo già in questa finestra di mercato invernale, ma il Lille non ha voluto cederlo. Il Diavolo vorrebbe provare a bloccarlo nelle prossime settimane per evitare aste estive. Lo riporta stamattina Tuttosport che riferisce anche che l'alternativa a Botman è Bremer del Torino.