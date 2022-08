Tuttosport - Milan, continua la caccia anche al difensore centrale. Poi Gabbia potrà andare alla Sampdoria

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In questi giorni, in casa rossonera si parla soprattutto del centrocampista, ma Paolo Maldini e Frederic Massara sono alla ricerca anche di un difensore centrale. Non appena il Milan avrà chiuso l'arrivo di un nuovo innesto nella retroguardia milanista, darà il via libera definitiva al passaggio in prestito di Matteo Gabbia alla Sampdoria. Lo riferisce stamattina Tuttosport.