Tuttosport - Milan-De Ketelaere: i rossoneri arrivano a 30 milioni, il Bruges ne chiede 35 più bonus

Il Milan ha individuato in Charles De Ketelaere il nome giusto per rinforzare la trequarti: come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, il club rossonero, al momento, arriva a 30 milioni di euro, mentre la richiesta del Bruges è di 35 milioni più bonus. C'è margine per trattare, anche se il Diavolo dovrà stare attento alla concorrenza del Leicester.