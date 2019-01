Tuttosport - Milan, Deulofeu e Saint-Maximin "rimandati" a giugno

Il Milan ha fatto un tentativo per il giovane esterno del Nizza, Saint-Maximin, incassando un secco “no” da parte del club francese. Rifiuto che ha fatto seguito a quello del Watford per Deulofeu, il quale già pregustava il ritorno a Milano. Come riporta Tuttosport, lo spagnolo e Saint-Maximin saranno seguiti e valutati per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato.