Tuttosport - Milan, Hidalgo offre Julian Alvarez ai rossoneri. Inter non interessata

Secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, da ieri sera Fernando Hidalgo, noto agente che tra i suoi assistiti ha anche Julian Alvarez del River Plate, si trova a Milano: il procuratore sta cercando una sistemazione in Europa per il giovane attaccante argentino e per questo potrebbe offrirlo al Milan che cerca una punta per l'estate. In Italia, il giocatore piace molto anche alla Fiorentina, mentre l'Inter non sembra interessata a lui.