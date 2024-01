Tuttosport - Milan, in uscita c'è anche Romero: alcuni club di Serie A hanno chiesto informazioni, ma lui punta a tornare in Spagna

L'edizione odierna di Tuttosport scrive questa mattina che tra i giocatori del Milan che potrebbero andare via durante questo mercato di gennaio c'è anche Luka Romero, che ha trovato pochissimo spazio in questa prima parte di stagione e anche martedì in Coppa Italia contro il Cagliari non ha brillato.

Alcuni club di Serie A hanno chiesto informazioni su di lui, ma Romero sembra essere più propenso ad un ritorno in Spagna dove ha già indossato la maglia del Maiorca. L'attaccante argentino è sbarcato a Milanello nell'estate 2023 a parametro zero dopo che era scaduto il suo contratto con la Lazio.