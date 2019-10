Secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il Milan starebbe seguendo con grande interesse Myron Boadu, attaccante classe 2001 dell’Az Alkmaar e dell'Olanda Under 21. Un osservatore rossonero ha seguito nelle ultime settimane alcune partite della formazione olandese per visionare da vicino il giovane centravanti, autore di 6 reti in 10 gare in campionato e 4 in Europa League.