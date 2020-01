Tuttosport - Milan, Piatek non segna più però ha mercato: diversi cub su di lui

Contro la Sampdoria, è arrivata un'altra prestazione deludente, ma anche se ormai non segna più a Kris Piatek non mancano comunque gli estimatori sia in Italia che all'estero: come riporta Tuttosport questa mattina, infatti, il centravanti polacco piace per esempio al Bayer Leverkusen, al Newcastle, all'Aston Villa, senza dimenticare Fiorentina e Roma che però non hanno più approfondito i discorsi con i rossoneri.