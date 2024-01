Tuttosport - Milan-Popovic: ecco cosa manca per la fumata bianca

vedi letture

Nella giornata di ieri, Matija Popovic è sbarcato a Milano, ma prima della firma con il Milan ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare: come spiega questa mattina Tuttosport, l'accordo di massima con il giovane attaccante serbo è stato trovato da tempo, mentre c'è ancora da trovare la quadra sulle commissioni chieste dagli agenti dell'ex Partizan Belgrado che qualche giorno fa ha compiuto 18 anni.

Popovic resta in città in attesa della fumata bianca. Una volta raggiunto l'accordo definitivo, il giocatore si sottoporrà alla visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto a Casa Milan. Ricordiamo che se il Diavolo dovesse tesserare il serbo, occuperebbe il secondo slot relativo ai calciatori extracomunitari, tagliando così fuori ogni altro nome che non abbia il passaporto comunitario.